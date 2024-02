Toch opnieuw krimp voor Zweedse economie in vierde kwartaal

De economie van Zweden is in het vierde kwartaal van vorig jaar toch opnieuw gekrompen. Volgens nieuwe cijfers van het Zweedse statistiekbureau kromp de grootste economie van Scandinavië met 0,1 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Daarmee is nu al drie kwartalen op rij sprake van krimp.

Bij een voorlopige schatting werd juist nog een kleine groei met 0,1 procent gemeld voor de laatste drie maanden van vorig jaar. Daarmee zou Zweden dus uit de recessie zijn gekomen. Een recessie wordt gedefinieerd als twee kwartalen met krimp op rij.

Volgens het statistiekbureau is de krimp het gevolg van lagere investeringen en een zwakkere export. Daar stonden wel hogere consumentenbestedingen tegenover.

De Zweedse economie heeft ook last van de gestegen rentes, waardoor de woningmarkt wordt geraakt.