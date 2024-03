Italiaanse regering hekelt blokkade EU verkoop ITA aan Lufthansa

De Italiaanse regering maakt zich grote zorgen over de blokkade die de EU opwerpt tegen de verkoop van een belang in de nationale luchtvaartmaatschappij ITA aan het Duitse Lufthansa. Dat heeft minister van Financiën Giancarlo Giorgetti vrijdag gezegd tegen persbureau Bloomberg.

De voorgenomen verkoop is een belangrijk onderdeel van de privatiseringsdoelstellingen van de Italiaanse regering. “De privatisering waar we ons het meest zorgen over maken is ITA”, vertelde Giorgetti. “Dat die is vastgelopen is niet de schuld van de Italiaanse regering.”

Lufthansa zou in eerste instantie 41 procent van ITA overnemen van de Italiaanse staat, met een optie om later de rest te verwerven. De verkoop stuit echter op bezwaren van de Europese Commissie, omdat die de concurrentie op verschillende korte- en langeafstandsroutes van en naar Italië zou schaden. De Europese Commissie heeft tot 6 juni de tijd om een beslissing te nemen.

De privatisering maakt deel uit van een breder plan van de overheid om tegen 2026 voor ongeveer 20 miljard aan staatsbelangen te verkopen om de enorme schuldenlast van Italië te verlichten. Het Italiaanse ministerie van Financiën is al een poos op zoek naar een koper voor de nationale vliegmaatschappij, die al jaren maar ternauwernood weet te overleven.