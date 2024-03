Jumbo stopt niet met zelfscankassa’s om diefstallen, zegt topman

Jumbo haalt geen zelfscankassa’s weg om het aantal diefstallen in de supermarkten te verminderen, zei topman Ton van Veen vrijdag in een interview met BNR Nieuwsradio. De supermarktketen meldde begin dit jaar dat deels door de komst van zelfscankassa’s veel meer wordt gestolen.

Volgens Van Veen wegen de voordelen van zelfscan op tegen de nadelen en daarom vindt hij stoppen met de kassa’s geen goede oplossing om diefstallen tegen te gaan. Er is volgens hem een enorme vraag van klanten naar het zelf scannen en afrekenen van boodschappen en als Jumbo de zelfscankassa’s weghaalt uit zijn supermarkten, denkt hij dat klanten naar een winkel gaan waar ze nog wel staan.

Jumbo liet in januari weten dat zijn systemen vorig jaar 60 procent meer winkeldiefstallen registreerden dan in 2022. Elk jaar zou voor meer dan 100 miljoen euro worden gestolen bij de supermarkten. De supermarktketen voerde onlangs meer maatregelen in tegen diefstal, zoals extra cameratoezicht, meer steekproeven bij zelfscankassa’s en meer winkelverboden.