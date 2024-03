President Zwitserse centrale bank kondigt onverwacht vertrek aan

De president van de Zwitserse centrale bank heeft vrijdag onverwacht zijn vertrek aangekondigd. Topman Thomas Jordan van de Swiss National Bank (SNB) legt in september zijn functie neer na twaalf jaar aan het hoofd te hebben gestaan van de centrale bank in Zürich.

Jordan ging in 1997 voor de centrale bank werken en werd in 2012 president van de SNB. Hij verklaarde tegen journalisten dat hij niet vertrekt om de ophef rond de redding van Credit Suisse door UBS in maart vorig jaar. Credit Suisse dreigde om te vallen en onder grote druk van de Zwitserse overheid nam UBS zijn door schandalen geplaagde branchegenoot over. Die redding zorgde voor veel kritiek in Zwitserland, onder meer vanwege de miljardengaranties die de overheid gaf en het grote banenverlies bij Credit Suisse door de overname.

Maar volgens Jordan heeft zijn vertrek dus niets te maken met de controverse rond Credit Suisse. Hij zei dat het een goed moment is om te gaan nu de inflatie is afgezwakt en er weer financiële stabiliteit is. Om de hoge inflatie aan te pakken heeft de Zwitserse centrale bank de rente verhoogd. In september werd gepauzeerd en volgens Jordan zijn verdere renteverhogingen ook niet meer nodig.

De SNB gaf aan zijn vertrek te betreuren en Jordan te bedanken voor zijn werk bij de centrale bank.