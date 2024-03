Protest tegen uitbreiding Duitse Tesla-fabriek gaat langer door

Actievoerders tegen de geplande uitbreiding van de fabriek van Tesla in de buurt van Berlijn zijn van plan langer door te gaan met hun protest. De demonstranten hebben sinds woensdagavond een bos naast de autofabriek in Grünheide bezet en zeggen nu daar nog een week te blijven. Ze zijn het er niet mee eens dat bomen gekapt moeten worden voor de uitbreiding.

Het fabrieksterrein van Tesla in Grünheide is 300 hectare groot, maar het door Elon Musk geleide bedrijf wil daar 170 hectare aan toevoegen. Die ruimte zou onder meer nodig zijn voor een treinstation voor goederenaanvoer, opslaghallen en een opvang voor kinderen van werknemers. Tesla produceert daar wekelijks zo’n 6000 auto’s, wat op jaarbasis neerkomt op 300.000 auto’s. Het bedrijf wil die productiecapaciteit graag opvoeren naar 1 miljoen.

De actievoerders van de groep Stop Tesla hebben sympathisanten gevraagd naar het kamp te komen en spullen mee te nemen zoals zagen, hout en slaapzakken. De demonstranten hebben een soort boomhutten gebouwd. De politie is aanwezig om de boel in de gaten te houden, maar zegt niet in te zullen grijpen.

Eerder spraken omwonenden van de fabriek zich al uit tegen de uitbreiding. Inwoners van Grünheide stemden in een plaatselijk referendum in meerderheid tegen. Volgens het lokale bestuur van Grünheide nam ongeveer 70 procent van alle inwoners boven de 16 jaar deel aan de raadpleging. De stemming is niet-bindend, maar geldt als belangrijk signaal tegen de verdere uitbreiding van de fabriek voor elektrische auto’s.

Tesla ligt ook onder vuur omdat het de limieten voor afvalwater bij de fabriek in de oostelijke deelstaat Brandenburg zou overschrijden. Dat meldde het lokale drinkwaterbedrijf Water Association Strausberg-Erkner eerder deze week namelijk. Een deel van de geplande fabrieksuitbreiding ligt bovendien in een waterbeschermingsgebied.