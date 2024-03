Verzekeraar Aegon lijdt jaarverlies door beleggingsresultaten

Verzekeraar Aegon heeft vorig jaar afgesloten met een nettoverlies van 199 miljoen euro. Dat was het gevolg van verliezen die het concern leed op zijn beleggingsportefeuille, meldt het bedrijf.

Het negatieve resultaat komt vooral door verliezen in de eerste helft van het jaar. In de laatste zes maanden speelde de verzekeraar quitte.

Aegon zelf let vooral op de mate waarin het vermogen groeide dankzij de activiteiten van de bedrijfsactiviteiten. Er kwam via die maatstaf bijna 1,3 miljard euro bij, wat meer is dan het bedrijf zich ten doel had gesteld. Ook de vrije kasstroom, dus hoeveel geld er binnenkomt, was met 715 miljoen euro hoger dan het bedrijf eerder verwachtte.

Topman Lard Friese spreekt onder andere van goede resultaten in de Verenigde Staten. Aegon richt zich steeds meer op die markt, waar het bedrijf vooral wil groeien met levensverzekeringen en pensioenproducten. Om die reden verkocht Aegon vrijwel alle Nederlandse activiteiten aan branchegenoot ASR, waar het bedrijf nu ook de grootste aandeelhouder van is.

Aegon boekte ook betere resultaten met het aanbieden van pensioenproducten aan werkgevers in het Verenigd Koninkrijk. Slechter ging het bij de divisie voor vermogensbeheer, waar klanten per saldo geld weghaalden. Dat kwam onder andere door een laag beleggersvertrouwen in het economisch geplaagde China, waar Aegon via een samenwerkingsverband actief is in vermogensbeheer.

Aandeelhouders van het verzekeringsconcern worden extra beloond. Aegon verhoogt het dividend over het afgelopen jaar met 30 procent.

De maatstaf voor de kapitaalbuffers van Aegon, de zogeheten solvency-ratio, daalde van 202 procent in 2022 naar 193 procent aan het einde van vorig jaar.