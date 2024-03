Voor het eerst sinds 2015 staan weer meer kantoren leeg

Voor het eerst sinds 2015 staat er weer meer kantoorruimte leeg. Veel bedrijven hebben te grote kantoren, want medewerkers zijn niet meer tegelijkertijd vijf dagen per week op kantoor.

Dit blijkt uit het nieuwste rapport van vastgoedadviseur Colliers. Op het hoogtepunt in 2015 was er 8,5 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte beschikbaar. Sindsdien zijn veel verouderde kantoren gesloopt of verbouwd, waardoor er in september vorig jaar nog maar 3,7 miljoen vierkante meter van over was. De bodem lijkt volgens Colliers nu bereikt en het aanbod stijgt.

In het laatste kwartaal van vorig jaar stonden 2100 gebouwen leeg, een stijging van 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook de langdurige leegstand loopt sinds lange tijd weer op. Belangrijkste oorzaken zijn volgens Colliers, naast thuiswerken, het oplopend aantal faillissementen en de beperkte groei van kantoorbanen.

Bedrijven stellen steeds hogere eisen aan kantoorruimte. De gebouwen moeten kwaliteit en comfort bieden en voldoen aan de strengste duurzaamheidseisen. Daardoor komt er steeds meer concurrentie tussen vastgoedbedrijven. Kantoren die niet beschikken over energielabel A+ of hoger, staan gemiddeld twee jaar leeg.