WSJ: Reddit mikt op waardering tot 6,5 miljard bij beursgang

Het Amerikaanse socialemediaplatform Reddit mikt bij zijn beursgang in New York op een waardering van maximaal 6,5 miljard dollar. Dat meldt The Wall Street Journal. Reddit zou aandelen willen verkopen voor een prijs tussen de 31 en 34 dollar per stuk, aldus de zakenkrant.

Vorige week werd bekend dat het in San Francisco gevestigde Reddit een aanvraag heeft ingediend voor een beursgang op Wall Street bij toezichthouder SEC. Dit wordt de eerste beursgang van een groot socialemediabedrijf sinds de notering van Pinterest in 2019.

Het was al langer bekend dat Reddit naar de aandelenmarkt wil gaan. Wanneer de beursgang plaatsvindt is nog niet duidelijk, net als het aantal aandelen dat dan verkocht moet worden. De onderneming werd tijdens een financieringsronde in 2021 nog gewaardeerd op ongeveer 10 miljard dollar.

De beursgang komt bijna twintig jaar na de oprichting van Reddit. Afgelopen kwartaal telde Reddit dagelijks gemiddeld meer dan 73 miljoen actieve bezoekers.

Vorige week liet Reddit ook weten dat het vorig jaar bijna 91 miljoen dollar verlies leed. De omzet groeide met ongeveer een vijfde naar 804 miljoen dollar.

Het bedrijf kwam enkele jaren geleden nog in het nieuws door de zogenaamde Reddit-rally. Groepen particuliere beleggers spoorden elkaar op Reddit massaal aan geld te steken in op het eerste gezicht onaantrekkelijke aandelen.

Aandelen zoals die van computerspellenverkoper GameStop stegen daardoor sterk in waarde op de beurs. Een veelgenoemde reden voor die acties was de wens om beleggingsfondsen, die speculeerden op een koersdaling, te dwarsbomen.