Advocaten achter schrappen megabeloning Musk willen zelf miljarden

De advocaten achter de zaak tegen het megabeloningspakket voor Tesla-topman Elon Musk willen zelf een vergoeding van 6 miljard dollar voor hun bewezen diensten. Dat bedrag zou volgens hen niet contant overgemaakt moeten worden, maar zien ze het liefst in aandelen uitgekeerd.

“We erkennen dat de gevraagde vergoeding ongekend is”, stelden de drie betrokken advocatenkantoren in hun aanvraag bij de rechter in de Amerikaanse staat Delaware. De vergoeding komt volgens de raadslieden neer op een uurtarief van 288.888 dollar. Musk heeft hun verzoek als “crimineel” bestempeld en stelde op zijn socialemediaplatform X dat “de advocaten die niets anders deden dan Tesla schade toebrengen, 6 miljard dollar willen”.

De zaak draait om een beloningspakket ter waarde van zo’n 56 miljard dollar voor Musk. Musk kreeg dat jaren terug toegezegd bij autobouwer Tesla, maar een particuliere aandeelhouder was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Eerder dit jaar ging een rechter in Delaware mee in de argumenten van die kleine belegger en zette een streep door het pakket.

De advocaten die de belegger bijstonden moeten worden betaald door Tesla. Zij redeneren nu dat als Tesla straks al die miljarden van Musk terugkrijgt, daar voor hun ook best een riante beloning tegenover mag staan. Ze hebben bij hun aanvraag ook nog aangevoerd dat hun vergoeding fiscaal aftrekbaar zou zijn voor Tesla.

Over de megabeloning voor Musk zijn de laatste woorden nog niet gesproken. De rechter in Delaware moet de conclusies waarin het pakket werd verworpen nog formeel afronden. Zodra er een definitieve uitspraak ligt, heeft Musk dertig dagen de tijd om te beslissen of hij in beroep gaat. Zonder het aandelenpakket zou Musks vermogen flink dalen, waardoor hij opeens niet meer de rijkste man op aarde zou zijn.

De steenrijke zakenman werkt inmiddels aan een verhuizing van zijn bedrijven uit de staat Delaware uit onvrede over de rechtszaak. Hij heeft ook het bestuur van Tesla te kennen gegeven dat hij graag nog een groot aandelenpakket voor zichzelf wil regelen. Eerder verkocht hij nog een aanzienlijk deel van zijn aandelen om Twitter, dat nu X heet, te kunnen kopen.