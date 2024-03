Bronnen: KLM zette druk op Schiphol om rapport niet te publiceren

KLM heeft vorig jaar druk gezet op Schiphol om een rapport niet te publiceren waarin krimp van de luchthaven en verschillende milieumaatregelen werden doorgerekend. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van de Volkskrant. Volgens de studie zou een hogere vliegtaks voor verre vluchten en transferpassagiers een slim alternatief zijn voor Schiphol, een maatregel die het verdienmodel van KLM flink onderuit kan halen.

KLM zou een boze mail hebben gestuurd waarin werd gedreigd dat Schiphol aansprakelijk zou worden gesteld als het rapport, een kosten-batenanalyse die was uitgevoerd door onderzoeksbureaus SEO en CE Delft, toch naar buiten zou gaan. Bekend is dat KLM het voor zijn verdienmodel erg moet hebben van mensen die op Schiphol overstappen op langeafstandsvluchten.

Schiphol en KLM willen de toon van de discussie niet bevestigen en spreken van een gezamenlijk besluit om het rapport uiteindelijk niet te publiceren. Wel erkennen ze dat de meningen over de studie verdeeld waren. “Natuurlijk voer je dan soms pittige gesprekken met elkaar”, zegt een woordvoerster van KLM. “Wij gaan er geen ‘he said, she said’ van maken. Wij streven naar een productieve samenwerking om de uitdagingen voor de luchtvaart aan te gaan pakken.”

KLM vindt dat de studie nog veel vragen opriep. “Zo is er geen oog voor het vestigingsklimaat en het weglekeffect van Nederlanders die over de grens gaan om vanuit daar te vliegen. Daarom is een breder vervolgonderzoek nodig waarin dat soort aspecten wel worden meegenomen.”

Schiphol wilde het rapport wel graag publiceren. Een woordvoerder legt uit dat in het rapport ook aspecten naar voren kwamen die april vorig jaar in het zogeheten achtpuntenplan van Schiphol zijn opgenomen. Daarin pleit Schiphol onder meer voor een nachtsluiting en het weren van privéjets.