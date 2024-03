Deze keukenapparaten heeft elk restaurant nodig 

De apparatuur in de keuken van je restaurant draagt ​​bij aan het soort menu dat je kunt serveren, de kwaliteit van je eten en zelfs aan de efficiëntie van je keuken. Hoewel er keukenapparatuur is die je als vanzelfsprekend beschouwt, zoals je vriezer of fornuis, zijn er ook andere gereedschappen en apparatuur waarmee je rekening moet houden als je een bestelling wilt plaatsen op de site van Horeca Gemak. Koop bijvoorbeeld ook zeker de keukenapparaten voor in je restaurant!

Oven

Met commerciële ovens kun je een lange lijst menu-items bereiden, van vers brood en broodjes tot gebak, en van ovenschotels tot perfect geroosterd vlees. Ze bieden koken met een hoge capaciteit en er zijn vele maten beschikbaar, passend bij je keukengrootte en de vraag van je klant. Er zijn veel ovenontwerpen beschikbaar, van pizzaovens tot ovens die speciaal zijn ontworpen voor bakplaten met gebak. Daarom zal je menu- en restauranttype je helpen bij het kiezen van het soort oven dat je nodig hebt.

Gas- of elektrische grill

Restaurants die de perfecte steak of zalmfilet willen grillen, kiezen voor de klassieke grill. Restaurants die gespecialiseerd zijn in een ontbijt dat de hele dag open is of een gevarieerd aanbod aan sandwiches profiteren echter allemaal van de grill. Houd er rekening mee dat grills goede ventilatie vereisen en ruimte in beslag nemen, dus niet alle restaurants kunnen een binnengrill plaatsen.

Mixer

Als je veel bakwaren bereidt, dan is een mixer een must. Je kunt kiezen uit:

Handmixers of staafmixers, ideaal voor zaken als sauzen en soepen.

Aanrechtmixers voor kleine hoeveelheden dingen zoals koekjes, cakes of brood.

Vloermixers voor grotere partijen bakwaren, of waar de capaciteit hoger is.

Ventilatie

Fornuizen vereisen een goede keukenventilatie om een ​​correcte luchtstroom te garanderen en de luchtkwaliteit in de keuken en het restaurant te verbeteren. Je ventilatiesysteem vereist een ventilatiekap die voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Je hebt meer luchtvolume nodig voor gasfornuizen en grills waar je bijvoorbeeld vlees bereidt, vergeleken met een restaurant dat alleen soepen en pasta’s bereidt.

Stoomtafel

De stoomtafel kan worden gebruikt om voedsel op een veilige temperatuur warm te houden, zodat het snel geserveerd kan worden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Ze zijn uitstekend geschikt voor bediening in cafetariastijl, maar kunnen ook worden gebruikt voor zelfbedieningsrestaurants met buffetten.

Voedselverwerker

Voedselverwerkers maken korte metten met werk in drukke keukens waar het menu veel snijden, hakken, blenden, blitsen en pureren vereist. Kleinere keukenmachines zijn ook uitstekend geschikt voor het maken van je eigen dressings, dips en specerijen. Keuzes zijn onder meer:

Batch-komprocessors om voedsel te verzamelen terwijl het wordt gesneden of gehakt.

Continuvoervoedselverwerkers voor grote keukens waar de productie doorgaat.

Buffalo hakselaars voor zwaardere klussen zoals het hakken van vlees.

IJsmaker

IJsmachines zijn een must voor het serveren van koele drankjes en cocktails, maar kunnen ook worden gebruikt voor de voedselpresentatie van bijvoorbeeld oesters of garnalencocktails. Drukke restaurants met bars kunnen overwegen om ijsmachines met een ijsbak aan te schaffen, zodat het ijs klaar is voor gebruik.