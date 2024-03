Japanse beursindex Nikkei voor het eerst boven 40.000 punten

De Nikkei op de beurs in Tokio heeft maandag een nieuw recordniveau bereikt en passeerde voor het eerst de grens van 40.000 punten. Vorige maand wist de Japanse hoofdindex al het oude record uit 1989 te breken. Dat record werd gevestigd tijdens het hoogtepunt van de zeepbeleconomie in Japan.

De beurs in Tokio en andere grote aandelenmarkten in de wereld zijn sinds vorig jaar gestaag gestegen. Het positieve sentiment wordt daarbij gedreven door verschillende factoren, waaronder de hoop op renteverlagingen in de Verenigde Staten, tekenen van afkoelende inflatie en een sterke stijging van de belangstelling voor kunstmatige intelligentie (AI) binnen de technologiesector.

In New York eindigden de brede S&P 500-index en de technologiegraadmeter Nasdaq vrijdag al op recordstanden door het optimisme op AI-gebied. Zo eindigde de Amerikaanse AI-chipfabrikant Nvidia voor het eerst met een beurswaarde van boven de 2 biljoen dollar. Ook de Japanse Nikkei en de Duitse DAX bereikten vrijdag nieuwe records.

De Nikkei noteerde maandagochtend kort voor sluiting van de markt 0,5 procent hoger op 40.100 punten. Chipbedrijven als Tokyo Electron en Advantest stegen 2 en 3 procent. Techinvesteerder SoftBank en robotmaker Fanuc wonnen respectievelijk 1 en 2 procent.