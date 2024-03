Vakbond kondigt weer nieuwe spoorstaking in Duitsland aan

De Duitse machinistenvakbond GDL heeft een nieuwe staking aangekondigd op het spoor in Duitsland. Die zal in de nacht van woensdag op donderdag beginnen en 35 uur gaan duren, heeft GDL-voorzitter Claus Weselsky maandag gezegd. Het spoorpersoneel legde al vaker het werk neer om een cao-conflict met staatsspoorbedrijf Deutsche Bahn. Die stakingen leidden ook tot verstoringen in het spoorvervoer tussen Nederland en Duitsland.

Het gaat alweer om de vijfde staking in het maandenlange durende conflict. Vakbondsleden van GDL willen met de werkonderbreking afdwingen dat ze van DB een hoger loon krijgen om de gestegen inflatie te compenseren. Ook willen zij een kortere werkweek van 35 uur in plaats van 38 uur voor datzelfde loon. “Deze staking zal in totaal 35 uur duren, 35 uur zodat iedereen in het land beseft waar we het over hebben: namelijk de 35-urige werkweek”, legde Weselsky uit.

Deutsche Bahn verwacht dat de staking een “enorme impact” zal hebben op de dienstregeling. “Koppig en egoïstisch”, noemt Martin Seiler, hoofd personeelszaken bij DB, het stakingsbesluit. “Vele miljoenen mensen in ons land kunnen niet met de trein reizen omdat de GDL-leiding niet bereid is om compromissen te sluiten.” Volgens hem worden miljoenen verspild “omdat een paar mensen vechten voor hun eigen specifieke belangen”.

Ook in het goederenspoorvervoer leggen machinisten het werk neer, die staking begint woensdag. Tijdens de meest recente staking reden er onder meer geen ICE International-treinen naar Duitsland. Ook de intercity naar Berlijn reed niet, evenals treinen van Arriva tussen Heerlen en de Duitse stad Aken.