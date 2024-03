Waarde bitcoin kortstondig boven 64.000 dollar

De waarde van de bitcoin is maandag kortstondig tot boven de 64.000 dollar gestegen. Dat was voor het eerst sinds november 2021. De koers van de bitcoin zit in de lift door de aanhoudende sterke vraag onder beleggers naar Amerikaanse beursgenoteerde bitcoin-fondsen. Daardoor is de munt toegankelijker geworden voor een grote groep beleggers.

De grootste digitale munt ter wereld steeg maandagochtend tot 64.279 dollar, maar viel daarna wat terug. Rond 07.00 uur noteert de bitcoin ruim 1 procent hoger op zo’n 63.500 dollar. De waarde van de bitcoin bereikte in november 2021 een recordhoogte van ongeveer 69.000 dollar en cryptobeleggers hopen dat dit oude record spoedig zal worden overtroffen.

De bitcoin steeg vorige maand al met zo’n 40 procent nadat de Amerikaanse toezichthouder SEC in januari toestemming had gegeven voor de komst van beursgenoteerde bitcoin-fondsen, ook wel bitcoin-ETF’s genoemd. In de afgelopen twaalf maanden is de koers van bitcoin met bijna 190 procent gestegen.