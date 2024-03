Bitcoin overtreft recordniveau van 69.000 dollar uit 2021

De waarde van de bitcoin is dinsdagmiddag gestegen tot meer dan 69.000 dollar. De koers overtrof daarmee het oude recordniveau dat in november 2021 werd bereikt. De grootste en bekendste cryptomunt ter wereld begon het jaar rond de 43.000 dollar en is dit jaar al zo’n 60 procent in waarde gestegen. Kort na het verbreken van het record, zakte de waarde van de bitcoin weer terug tot onder de 68.000 dollar.

De opmars wordt gedreven door de aanhoudende sterke vraag onder beleggers naar Amerikaanse beursgenoteerde bitcoin-fondsen.

Dankzij de komst van zogeheten bitcoin-ETF’s is de cryptomunt toegankelijker geworden voor een grotere groep beleggers, wat de vraag en daarmee ook de koers van de digitale munt aanjaagt. Beleggers hoeven namelijk niet direct bitcoins te kopen en op te slaan in een digitale portemonnee, maar kunnen indirect investeren in bitcoin door middel van die ETF-fondsen. Zo kan worden belegd in bitcoin zonder de cryptomunt zelf te bezitten.

De koersbewegingen van de bitcoin, die in 2009 werd geïntroduceerd, zijn echter vaak zeer grillig. Na het bereiken van het record van 69.000 dollar in 2021, kelderde de bitcoin in 2022 met 65 procent in waarde. Dat kwam mede door het omvallen van het grote handelsplatform FTX en andere schandalen. Begin 2023 was de bitcoin daardoor nog slechts 16.600 dollar waard.

Centrale banken over de hele wereld zijn ook al langer kritisch over de ondoorzichtige wereld van de cryptomunten. President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft daarbij herhaaldelijk gezegd dat crypto’s “nergens op gebaseerd zijn” en “niets waard zijn”.

Gary Gensler, de topman van de Amerikaanse toezichthouder SEC, verklaarde bij de toelating van de bitcoin-ETF’s in januari dat die goedkeuring niet betekent dat de toezichthouder zijn goedkeuring of aanbeveling geeft voor de bitcoin zelf. “Beleggers moeten voorzichtig blijven met betrekking tot de talloze risico’s die verbonden zijn aan bitcoin en producten waarvan de waarde verbonden is aan crypto”, zei hij destijds.