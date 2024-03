Discussie over diversiteit kantelt, goudmijn voor advocaten

Amerikaanse advocaten maken overuren, nu steeds meer bedrijven hun activiteiten op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie heroverwegen. Volgens persbureau Bloomberg is het voor juridische specialisten op het gebied van diversiteit nooit zo druk geweest.

Sommige bedrijven bezuinigen op hun diversiteitsprogramma’s, terwijl anderen ze helemaal afschaffen. Nog veel meer bedrijven passen hun beleid aan om rechtszaken van conservatieve activisten te voorkomen.

De verwarring is een gevolg van de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof vorig jaar waarin universiteiten werd verboden om nog langer positieve discriminatie toe te passen bij het toelaten van studenten. Bedrijven moeten zich sindsdien verweren tegen conservatieve groeperingen die, aangemoedigd door de beslissing van het hof, rechtszaken en klachten hebben ingediend tegen Amerikaanse bedrijven. Zij beweren dat de diversiteitsprogramma’s neerkomen op omgekeerde discriminatie. Miljardairs Bill Ackman en Elon Musk hebben zich bij de zaak aangesloten.

Twee weken na de uitspraak van het Hooggerechtshof waarschuwden Republikeinse procureur-generaals de honderd grootste bedrijven in de VS, dat hun diversiteitsbeleid strijdig zou kunnen zijn met de wet. Steeds meer bedrijven houden daarom alle activiteiten die ze hebben ontplooid op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie, kritisch tegen het licht, zegt Jason Schwartz, van advocatenkantoor Gibson Dunn. “Ze proberen de risico’s in te schatten en willen weten welke veranderingen ze moeten doorvoeren. Er is een onophoudelijke stroom van zaken.”

Een van de bedrijven die geconfronteerd wordt met een rechtszaak door conservatieve activisten is het entertainmentbedrijf Paramount. Een scenarioschrijver voor de tv-serie Seal Team beweert zijn baan te hebben verloren door het diversiteitsbeleid van het bedrijf. De rechtszaak wordt gefinancierd door voormalig Trump-adviseur Stephen Miller.