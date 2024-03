Goudprijs stijgt tot recordhoogte door hoop op renteverlaging VS

De goudprijs heeft dinsdag het hoogste niveau ooit bereikt. De waarde van het edelmetaal werd aangejaagd in aanloop naar verwachte verlagingen van de Amerikaanse rentetarieven. De prijs van goud steeg tot 2141,79 dollar per troy ounce (31,1 gram), waarmee het een eerdere piek begin december van 2135,39 dollar overtrof. Later op dinsdag zakte de prijs weer naar zo’n 2131 dollar.

Met name de Amerikaanse rente is nu van grote invloed op de goudprijs. Op de financiële markten wordt gehoopt dat die rente snel omlaag kan. De speculaties daarover verzwakken de dollar, en daardoor wordt goud goedkoper voor handelaren met andere valuta. Daardoor is er meer vraag en dat stuwt de prijs.

Analisten denken ook dat bezorgdheid over de mondiale economische vooruitzichten en geopolitieke spanningen de vraag naar goud hebben aangejaagd. In oktober vorig jaar kreeg de goudprijs nog steun door de oorlog tussen Israël en Hamas. Door de onrust op de beurzen die daardoor ontstond zochten beleggers veilig geachte investeringen op zoals goud.