Nog onzeker of The Body Shop België doorstart maakt, zegt curator

Het is niet zeker of The Body Shop in België een doorstart gaat maken, meldt de curator. De Belgische tak van de keten ging vorige week failliet en ook in andere landen kampt The Body Shop met financiële problemen. In Nederland werkt de webshop al enige tijd niet, wat volgens het bedrijf zelf te maken zou hebben met geplande updates.

“Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de toekomst van de winkels. Er is wel sprake van interesse”, meldt curator Alice van der Schee van The Body Shop België. Hoeveel interesse er is, zegt ze er niet bij.

Volgens Van der Schee telt de failliete Belgische tak dertien winkels. Twee zijn al eerder gesloten. Bij de Britse tak en de Duitse tak spelen eveneens financiële problemen. Van der Schee kan op dit moment niet zeggen wat er precies aan de hand is. Het onderzoek loopt volgens haar nog.

Of The Body Shop in Nederland ook te maken heeft met problemen weet de curator niet. Een woordvoerster van de cosmeticaketen stelt dat er in Nederland geen financiële problemen zijn. Ze zegt dat de Nederlandse winkels van The Body Shop gewoon open blijven.

De Nederlandse webshop is echter niet bereikbaar. “Onze site wordt bijgewerkt met updates en nieuwe inhoud. Binnenkort zijn we weer online”, is te lezen op de site. Volgens de woordvoerster doet de webwinkel het niet om een technische reden en wordt gewerkt om de webshop zo snel mogelijk weer te laten functioneren.