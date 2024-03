Philips aangeklaagd voor niet nakomen afspraken bij overname

Philips is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het niet nakomen van afspraken over bepaalde nabetalingen bij de overname van Vesper Medical. Het Nederlandse zorgtechnologiebedrijf kocht het Amerikaanse Vesper, dat stents maakt om bloedvaten open te houden, twee jaar geleden voor 250 miljoen dollar. Bij de overname kwam Philips overeen nabetalingen te doen als Vesper bepaalde doelstellingen zou halen.

Volgens de aanklacht, die door oud-eigenaren van Vesper bij een rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware is ingediend, weigert Philips aan de afspraken te voldoen en probeert het bedrijf onder zijn contractuele verplichtingen uit te komen. Hoeveel geld de oud-eigenaren precies eisen is niet bekend. Philips stelt zich te zullen verweren tegen de aanklacht.

Het geschil draait om een stentsysteem voor de behandeling van obstructie van grote aderen in het bekken, een aandoening die kan leiden tot gevaarlijke complicaties zoals bloedstolsels. Bij goedkeuring van dat stentsysteem door de toezichthouders zou Philips een zogeheten mijlpaalbetaling doen. Volgens Philips zijn de stents echter niet in voldoende afmetingen goedgekeurd om op de markt te brengen en om de afspraken over de mijlpaalbetalingen te activeren.