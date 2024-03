ASML wint op beurs ondanks nieuws dat VS extra restricties willen

Beleggers zijn niet geschrokken van een bericht dat de Verenigde Staten aandringen op nieuwe China-beperkingen voor chipmachinemaker ASML. Mogelijk speelt mee dat ook aan het licht is gekomen dat het Nederlandse kabinet werkt aan een plan om ASML in Nederland te behouden. De onderneming uit Brabant toonde zich eerder nog openlijk ontevreden over de maatregelen die in de Tweede Kamer zijn voorgesteld en negatief zullen uitpakken voor internationale en innoverende bedrijven.

Het aandeel ASML ging op de Amsterdamse beurs woensdag 1,4 procent hoger de handel uit. De Amerikanen willen volgens persbureau Bloomberg dat ASML wordt belet om onderhoud en reparatiewerk uit te voeren van bepaalde door Chinese klanten gekochte apparatuur. Maar het persbureau wist op basis van bronnen ook te melden dat de Nederlandse overheid koel gereageerd heeft op de nieuwste druk van Washington.

Na het naar buiten komen van het nieuws veerde de beurskoers van ASML juist wat op. In Den Haag zijn verschillende ministers onder de codenaam Beethoven ook bezig om te kijken wat er mogelijk is om het strategisch en economisch belangrijke bedrijf tegemoet te komen, hebben ingewijden laten weten. ASML-topman Peter Wennink sprak woensdag tevens met premier Mark Rutte over wat hij belangrijk vindt voor het vestigingsklimaat.

De algehele stemming op het Damrak was positief, na de verliesbeurt een dag eerder. De AEX-index eindigde 0,7 procent hoger op 857,02 punten. De MidKap, de graadmeter voor de middelgrote fondsen, won 0,9 procent tot 900,62 punten. Verder gingen de belangrijkste indexen in Frankfurt, Parijs en Londen tot 0,4 procent hoger de handel uit.

IMCD was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op Beursplein 5. De chemicali├źndistributeur klom 3,9 procent dankzij een adviesverhoging door de Amerikaanse bank JPMorgan. Ook het koersdoel ging flink omhoog.

In Frankfurt zakte DHL Group meer dan 6 procent. De Duitse post- en pakketbezorger zag de omzet en winst vorig jaar dalen door de afkoelende wereldeconomie. Die zwakte raakte de internationale pakketbezorging, de wereldwijde logistieke dienstverlening en het vrachtvervoer van het moederbedrijf van Deutsche Post.

De euro was 1,0911 dollar waard, tegen 1,0868 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent meer op 80,00 dollar. Brentolie klom 1,8 procent in prijs tot 83,54 dollar per vat.