Duitse export neemt sterker toe dan verwacht

De export van Duitsland is in januari sterker toegenomen dan verwacht, na de daling van de uitvoer in 2023. De stijging werd vooral veroorzaakt door een heropleving van de uitvoer van Duitse goederen naar China. Ook de import van de grootste economie van Europa en belangrijkste handelspartner van Nederland steeg sterker dan voorzien.

Volgens het Duitse statistiekbureau Destatis groeide de goederenexport met 6,3 procent op maandbasis tot een waarde van bijna 136 miljard euro. Economen hadden gerekend op een veel kleinere stijging met 1,5 procent. In 2023 zakte de export van goederen ‘Made in Germany’ nog met 1,4 procent door de afzwakkende wereldeconomie.

De import steeg in de eerste maand van het jaar met 3,6 procent tot 108 miljard euro. Economen gingen uit van een groei met 2,3 procent. Op jaarbasis nam de export met 0,3 procent toe, terwijl de import met 8,3 procent daalde ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dit resulteerde in een overschot op de Duitse handelsbalans van 27,5 miljard euro. In december was dat nog dik 23 miljard euro.

Volgens econoom Robin Winkler van Deutsche Bank biedt vooral de heropleving van de Duitse export naar China een “sprankje hoop”. “Ondanks alle somberheid is de buitenlandse handel van Duitsland op weg naar een sterke start in 2024”, zei hij. Als die trend zich voortzet, zou dit de zorgen over een recessie in Duitsland kunnen wegnemen.

De Duitse economie kromp in het laatste kwartaal van vorig jaar namelijk met 0,3 procent. Naar verwachting komt er in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw een krimp, waarmee Duitsland officieel in een recessie zal belanden. Ook verlaagde de Duitse regering onlangs de groeiverwachting voor dit jaar naar 0,2 procent. Bij een eerdere raming werd nog uitgegaan van een economische groei van 1,3 procent.