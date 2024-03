Ook gemeente Veldhoven bezorgd over vestigingsklimaat voor ASML

De gemeente Veldhoven deelt de zorgen die het demissionaire kabinet heeft rond het vestigingsklimaat in Nederland voor grote bedrijven als ASML, meldt een woordvoerster van de Brabantse gemeente waarin de chipmachinemaker gevestigd is. Woensdag lieten ingewijden weten dat het kabinet achter de schermen werkt aan een plan om ASML in Nederland te houden. Het bedrijf had eerder zijn onvrede geuit over maatregelen die in de Tweede Kamer zijn voorgesteld en negatief uitpakken voor het bedrijfsleven.

De gemeentewoordvoerster wijst erop dat onlangs een brief is verstuurd naar het kabinet met daarin een dringend verzoek om aandacht te hebben voor het vestigingsklimaat. Die brief komt van de Stichting Brainport, een samenwerkingsverband van onder meer techbedrijven en gemeenten rond Eindhoven waar Veldhoven deel van uitmaakt.

Volgens de ingewijden kijken premier Mark Rutte en meerdere ministers onder de codenaam Beethoven wat er mogelijk is om aan de belangen van ASML tegemoet te komen. ASML maakt zeer geavanceerde chipmachines die onder meer worden verkocht aan de Verenigde Staten en China.

De top van ASML waarschuwde niet lang geleden via de media dat het bedrijf wil groeien en uitbreiden, maar dat Nederland daarvoor misschien te klein wordt voor het bedrijf. Topman Peter Wennink wees vooral naar de politiek. Met name het voorstel om belastingvoordeel voor expats in te perken viel slecht. Bij ASML werken namelijk veel mensen uit het buitenland.