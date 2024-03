Post- en pakketbezorger DHL merkt zwakkere wereldeconomie

De Duitse post- en pakketbezorger DHL Group heeft vorig jaar lagere resultaten in de boeken gezet door de afkoelende wereldeconomie. Die zwakte raakte de internationale pakketbezorging en wereldwijde logistieke dienstverlening en vrachtvervoer van het moederbedrijf van Deutsche Post.

De omzet van de gehele groep zakte met ruim 13 procent tot 81,8 miljard euro in vergelijking met 2022. Toen werd nog een recordomzet geboekt van 94,4 miljard euro. De brutowinst daalde met een kwart naar 6,3 miljard euro.

Topman Tobias Meyer van het in Bonn gevestigde DHL zegt in een toelichting dat het jaar 2023 werd “gekarakteriseerd” door de afkoelende wereldeconomie en dan met name de zwakkere wereldwijde handel. De doelstellingen van DHL werden wel behaald, aldus Meyer. Hij verwacht dat de economische onzekerheid dit jaar zal aanhouden.

Het bedrijf verwacht ook geen breed economisch herstel in de eerste helft van dit jaar. In de tweede jaarhelft zou er dan wel enige verbetering moeten optreden. De brutowinst wordt voor dit jaar geraamd tussen de 6 miljard en 6,6 miljard euro, aldus DHL.