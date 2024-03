Tijdelijk Noodfonds Energie mogelijk volgende week al gesloten

Het Tijdelijk Noodfonds Energie, waarmee huishoudens steun kunnen krijgen voor het verlagen van hun energierekening, sluit naar verwachting tussen 14 en 18 maart. “Wil jij nog kans maken op steun uit het Noodfonds, wacht dan niet te lang om een aanvraag te doen”, meldt het fonds op zijn website. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het fonds open bleef tot en met 31 maart.

Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen sinds eind januari weer een beroep doen op het fonds. Dit jaar kwamen meer mensen in aanmerking doordat de regeling is versoepeld. Voor hen was in totaal 84 miljoen euro beschikbaar, een bedrag dat onlangs nog is verhoogd door de grote vraag.

Zo heeft het Noodfonds tot nu toe 142.000 aanvragen ontvangen. Ter vergelijking, vorig jaar kwam het totale aantal aanvragen uit op 83.000. Van hen kregen uiteindelijk 50.000 huishoudens steun uitgekeerd voor een totaalbedrag van 43,7 miljoen euro.

De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen uitte eerder in het televisieprogramma Radar nog kritiek op de aanvraagprocedure voor het noodfonds. Omdat deze digitaal is, is het voor Nederlanders zonder DigiD-code volgens hem onmogelijk om een beroep te doen op de steun. Daarom riep Van Zutphen minister Carola Schouten (Armoedebeleid) op om hen alsnog te helpen. De ombudsman stelde bijvoorbeeld dat mensen altijd de mogelijkheid moeten hebben om een aanvraag te doen via de niet-digitale weg.