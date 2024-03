Britse bedrijven verwachten hardnekkig hoge loonstijgingen

Britse bedrijven verwachten in de komende twaalf maanden te maken te krijgen met een aanhoudend forse loonstijging van meer dan 5 procent. Volgens de Bank of England is dat onhoudbaar.

De Britse centrale bank wil dat de lonen veel minder hard stijgen om de inflatie in toom te houden. Vakbonden in het land willen juist hogere lonen omdat veel Britten financiële problemen hebben gekregen door de torenhoge inflatie. Inmiddels is de crisis rond de kosten van levensonderhoud wel minder ernstig. De centrale bank deed onderzoek onder financiële directeuren in het land.

Fors hogere lonen leiden volgens de beleidsmakers van de centrale bank tot een loon-prijsspiraal. Dat betekent dat mensen door een hoger salaris meer kunnen uitgeven, wat de prijzen in bijvoorbeeld de supermarkt verder opdrijft. Dit heeft dan weer een hogere inflatie tot gevolg.

Het Verenigd Koninkrijk belandde vorige maand in een recessie. Vooral de hoge inflatie zat de Britse consumptie dwars. Ook heeft het land last van de snel gestegen rente, waardoor de leenkosten zijn opgelopen. Daarnaast zijn er veel stakingen geweest in het Verenigd Koninkrijk, omdat werknemers in bijvoorbeeld de zorg en het openbaar vervoer hogere lonen eisten. Die stakingen hebben ook een rem op de economie gezet.