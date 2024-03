Chinese export stijgt veel sterker dan verwacht

De Chinese export is in de eerste twee maanden van het jaar veel sterker gestegen dan verwacht. De stijging van de uitvoer is een opsteker voor de kwakkelende Chinese economie. In 2023 zag China de export nog stevig dalen door de zwakke vraag naar Chinese goederen. Dat kwam doordat consumenten wereldwijd voorzichtiger waren met hun uitgaven door de hoge inflatie en hogere rentetarieven.

De export nam in de periode januari-februari, uitgedrukt in dollars, met 7,1 procent toe ten opzichte van een jaar eerder, volgens officiële gegevens van de overheid. De handelscijfers voor de eerste twee maanden van het jaar worden samengevoegd om verstoringen door de lange vakantieperiode rond de viering van het Chinees Nieuwjaar te voorkomen.

De exportgroei lag ruim boven de 1,9 procent die economen hadden voorspeld. In december steeg de export met 2,3 procent. In heel 2023 nam de uitvoer van de op een na grootste economie ter wereld af met 4,6 procent op jaarbasis. Dat was de eerste krimp sinds 2016.

De import groeide in de periode met 3,5 procent, na een stijging van 0,2 procent in december. De invoer zakte vorig jaar nog met 5,5 procent door de afnemende binnenlandse vraag. Dat was de eerste krimp sinds het begin van de coronapandemie in 2020. Het handelsoverschot kwam in januari-februari uit op een record van 125 miljard dollar.

De sterke Chinese exportgroei aan het begin van 2024 biedt enige steun aan de economie. China kampt namelijk met een flinke crisis in de vastgoedsector, waar bedrijven onder hun grote schuldenlast dreigen te bezwijken, een laag consumentenvertrouwen en een afkoelende wereldeconomie.

De Chinese regering liet eerder deze week weten voor dit jaar te mikken op een economische groei van 5 procent. Economen noemden dit een ambitieuze doelstelling, die China alleen kan bereiken door meer steunmaatregelen te nemen. Die maatregelen zijn tot nu toe echter uitgebleven. Vorig jaar was de groei 5,2 procent, de laagste in decennia.