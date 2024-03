Europese rechter keurt veelgebruikt cookie-systeem af

Europese onlinereclamemakers mogen de toestemming van internetgebruikers voor het delen van hun voorkeuren niet blijven vastleggen en uitwisselen zoals ze nu vaak doen. Het veelgebruikte cookiesysteem waarmee online-advertentiebedrijven de strenge Europese privacyregels hoopten te omzeilen valt wel degelijk onder die regels, oordeelt de hoogste Europese rechter.

Online-adverteerders brengen nu allerlei kenmerken en voorkeuren van een gebruiker samen, zodat hun klanten de doelgroep van hun keuze kunnen bereiken. Mits die gebruiker daarvoor toestemming geeft, meestal door ‘ja’ te zeggen tegen een pop-up. De reclamebedrijven leggen vast waarmee een gebruiker precies instemt, zodat klanten kunnen kiezen welke gebruiker ze willen aanspreken en op welke manier. Dat doen ze anoniem, in de hoop zo buiten de Europese privacywet AVG te kunnen blijven.

Maar de AVG geldt hier wel degelijk, bepaalde het Europees Hof van Justitie donderdag. Door de cookie die op de computer of ander apparaat van de gebruiker wordt geplaatst, is dat apparaat te koppelen aan het profiel en is daardoor de gebruiker te herkennen. De IAB, de brancheorganisatie die het systeem heeft ontworpen, is volgens het hof in Luxemburg aansprakelijk.

Met de Europese uitspraak op zak moet de Belgische rechter nu een eindoordeel vellen over het cookiesysteem. De IAB had juist gehoopt dat de rechter het zou redden, nadat de Belgische toezichthouder het twee jaar geleden had afgekeurd.