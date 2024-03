Lingeriemerk Victoria’s Secret onderuit op Wall Street na cijfers

Victoria’s Secret ging donderdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. Het lingeriemerk boekte afgelopen kwartaal meer winst dan kenners hadden verwacht. De omzet viel echter tegen. Ook rekent het bedrijf op een groter dan verwachte omzetdaling in het huidige kwartaal en het hele boekjaar. Het aandeel werd 26 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street was opnieuw positief, na de zware koersverliezen eerder deze week. Beleggers verwerkten nog de woorden van Jerome Powell. De Amerikaanse centralebankpresident bevestigde woensdag in een verklaring voor het Congres dat de Federal Reserve geen haast heeft met het verlagen van de rente en meer bewijs wil zien dat de inflatie daadwerkelijk onder controle is. Powell rekent er wel op dat ergens dit jaar de rente omlaag kan. Donderdag verschijnt Powell nog voor de bankencommissie van de Amerikaanse Senaat.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 38.835 punten. De brede S&P 500-index won 0,6 procent tot 5137 punten en de techgraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent tot 16.157 punten.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is uitgekomen op 217.000. Dat komt vrijwel overeen met de verwachtingen. Vrijdag komt nog het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten.

Farmaceut Eli Lilly verloor 1,8 procent, na positieve onderzoeksresultaten van een nieuw afslankmedicijn van de Deense concurrent Novo Nordisk. Volgens de eerste studieresultaten kwam het gewichtsverlies van gebruikers van het experimentele middel amycretin in de eerste twaalf weken uit op meer dan 13 procent. Bij een vergelijkbaar onderzoek van het inmiddels zeer populaire afslankmedicijn Wegovy van Novo Nordisk was dat 6 procent. Eli Lilly concurreert met zijn eigen afslankmiddel Zepbound met Novo Nordisk.

New York Community Bancorp (NYCB) ging 12 procent omhoog, na het wilde koersverloop een dag eerder. De Amerikaanse bank zag woensdag eerst bijna de helft van zijn beurswaarde verdampen, maar sloot uiteindelijk ruim 7 procent hoger. Beleggers schrokken aanvankelijk van de aankondiging dat de bank geld moest ophalen, maar toen duidelijk werd dat NYCB een injectie kreeg van meer dan 1 miljard dollar werd dat alom als een blijk van vertrouwen beschouwd.