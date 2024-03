Winkelketens zien veel interesse in versieringen voor ramadan

Winkelketens HEMA en Action merken in aanloop naar de ramadan grotere belangstelling voor producten als versieringen en feestelijk servies. Volgens HEMA is er “enorme behoefte” aan artikelen als slingers en versierde bordjes. Bij Action doen met name producten als theeglazen, tafelkleden en versieringen het goed, zegt een woordvoerster van de budgetketen.

Een woordvoerster van de HEMA geeft aan dat de vraag naar dergelijke producten nu extra groot is, doordat de ramadan en Pasen dit jaar in dezelfde maand vallen. HEMA en Action hebben geen productlijn specifiek voor de ramadan. Winkelketen Wibra heeft dat wel en heeft sinds januari onder meer wegwerpbordjes, servetten, bekers en stickers in de winkels liggen voor de ramadan en de Eid al-Fitr, het Suikerfeest.

Tijdens de ramadan eten en drinken moslims dertig dagen lang niet tussen zonsopkomst en zonsondergang. Verwacht wordt dat de vastentijd maandag van start gaat, afhankelijk van de stand van de maan. Naast eten en drinken mogen gelovigen ook niet roken en vrijen. Ook is het voor moslims een tijd van bezinning en om aan liefdadigheid te doen. Gedurende de ramadan wordt nadat de zon is ondergaan een maaltijd genuttigd om het vasten te breken, de iftar.