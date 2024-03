ASML doet zuiniger aan en neemt minder nieuw personeel aan

Chipmachinemaker ASML snijdt in de kosten, bijvoorbeeld door personeel op te roepen minder te reizen. Het bedrijf uit Veldhoven verwacht dat de omzet dit jaar gelijk blijft aan die van vorig jaar, terwijl de kosten wel flink stijgen. Om die reden neemt het bedrijf ook minder nieuw personeel aan dan voorheen.

Een woordvoerster van ASML, die berichtgeving van het Eindhovens Dagblad bevestigt, legt uit dat 2024 een overgangsjaar is. Volgend jaar verwacht de maker van geavanceerde machines voor de productie van halfgeleiders hard te groeien, wat eerst veel geld kost. “We moeten nu veel investeren om op die groei voor te bereiden.”

Het tempo waarin ASML nieuw personeel aannam, gaat daarom ook omlaag. “Wij zijn jarenlang heel hard gegroeid. In 2021 alleen hebben we al wereldwijd 10.000 mensen aangenomen, dat tempo hou je niet vol en dat kan ook niemand van je verlangen.” De woordvoerster benadrukt dat er geen reorganisatie of massaal banenverlies aankomt.

Lopende sponsorprojecten en steun voor bijvoorbeeld basisonderwijs gaan door. Ook blijft het technologiebedrijf betrokken bij bouwprojecten in de regio, waar de huizenmarkt door de komst van veel hoogopgeleid ASML-personeel onder druk staat. ASML geeft financiële garanties af voor woningbouwprojecten zodat die door kunnen gaan.

ASML groeide vorig jaar met 30 procent tot een omzet van 27,6 miljard euro, waarop het bedrijf een nettowinst van 7,8 miljard euro boekte. Pas na dit jaar verwacht ASML weer aanzienlijk te groeien. Het bedrijf verwacht uiteindelijk in omvang te verdubbelen, om gelijke trend te houden met de algehele chipindustrie.

Eerder deze week herhaalde topman Peter Wennink de waarschuwing dat ASML mogelijk niet uitbreidt in Nederland, uit zorgen over het vestigingsklimaat. Het demissionaire kabinet probeert te voorkomen dat ASML voor uitbreiding uitwijkt naar een ander land en had daar woensdag een gesprek over met Wennink.