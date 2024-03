Steeds minder gezinnen met alleen een werkende vader

Het aantal gezinnen in Nederland waar alleen de vader werkt, neemt steeds verder af, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe gegevens. Zo had vorig jaar in 13 procent van de gezinnen met minderjarige kinderen alleen de vader betaald werk en de partner niet. Tien jaar eerder was dit nog 19 procent.

Een kwart van de vrouwen die niet werken, zou dat volgens het CBS onder voorwaarden wel willen. Het vinden van een baan dicht bij huis en met de gewenste contracturen worden daarbij het meest genoemd. Ook de mogelijkheid om werk en privé goed af te stemmen en thuis te kunnen werken zijn redenen voor vrouwen om eventueel te gaan werken.

Van de moeders zonder baan met een partner is ongeveer 14 procent niet op zoek naar werk. Dat komt overeen met 275.000 vrouwen. Ongeveer de helft van deze groep zegt niet te kunnen gaan werken door de zorg voor het gezin of huishouden. Dat is in tien jaar tijd weinig veranderd. Ziekte of arbeidsongeschiktheid is ook een belangrijke reden om niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Van de vaders met een partner werkte 5 procent niet.

Volgens het statistiekbureau werkt in ruim de helft van de 1,5 miljoen Nederlandse gezinnen met een of meer kinderen de vader voltijds, ofwel 35 uur of meer per week en de partner in deeltijd.

Het bureau ziet verder bij zowel vrouwen als mannen een verschuiving van ‘kleine’ (minder dan 20 uur per week) naar ‘grote’ deeltijdbanen (20 tot 35 uur per week). “Ook zijn er nu meer gezinnen waarbij beide ouders voltijds of beide in deeltijd werken”, aldus het CBS.