Verschillen over wie wat betaalt kleiner bij jongere generaties

Bij jongere generaties verdwijnt de traditionele rolverdeling over wie wat betaalt. In ons land betalen nu nog vooral vrouwen de boodschappen, terwijl mannen grotere uitgaven zoals de hypotheekaflossing en belastingen voor hun rekening nemen. Maar dat is aan het veranderen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) na onderzoek.

Er zijn nog duidelijke verschillen zichtbaar in de betaalwereld, benadrukt DNB. Zo betaalt gemiddeld 32 procent van de samenwonende vrouwen altijd de boodschappen in de supermarkt, tegenover 12 procent van de mannen. Vrouwen nemen ook vaker betalingen aan vrienden, familie en bekenden voor hun rekening. Mannen betalen daarentegen vaker de huur of hypotheekaflossing, verzekeringen, belastingen en abonnementen.

DNB ontdekte dat die verschillen veel kleiner zijn bij jongere generaties. Bijna de helft van de mannen en vrouwen van 16 tot en met 34 jaar regelt de betalingen voor verzekeringen even vaak als hun partner, tegenover 18 procent van de 65-plussers. Ook de boodschappen en andere vaste lasten worden vaker samen gedaan, aldus DNB.

Verder blijkt uit het onderzoek dat zeven op de tien samenwonenden de huishoudelijke betalingen van hun partner controleren. Daarbij zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen.