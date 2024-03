Microsoft nog altijd last van aanvallen Russische staatshackers

Russische staatshackers proberen nog altijd in te breken op de systemen van Microsoft. Volgens het techconcern doen zij dat met de opbrengst van een hack uit januari. Toen slaagden de cybercriminelen erin om toegang te krijgen tot e-mailaccounts van Microsoft-personeel. Naast enkele leidinggevenden, behoorden verschillende medewerkers die zich bezighouden met cyberveiligheid en juridische zaken ook tot de slachtoffers.

Het techconcern meldde bij de bekendmaking destijds Midnight Blizzard te verdenken. Die beweging, die ook wel bekend staat als Nobelium, is volgens de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten verbonden met de Russische geheime dienst.

“In de afgelopen weken hebben we bewijs gezien dat Midnight Blizzard informatie gebruikt die aanvankelijk uit onze zakelijke e-mailsystemen was verwijderd, om ongeautoriseerde toegang te krijgen of proberen te krijgen”, meldt Microsoft in een nieuw bericht op de website.

Microsoft meldt verder de investeringen in beveiliging te hebben verhoogd. Onder meer daarmee is het “vermogen om onszelf te verdedigen en onze omgeving te beveiligen en te verharden tegen deze geavanceerde aanhoudende dreiging verbeterd”, aldus het bedrijf.