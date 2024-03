Bloomberg: naderende deal Duitsland en Nederland over TenneT

Na maanden van langdurige onderhandelingen zijn Duitsland en Nederland dicht bij een overeenkomst over de verkoop van Duitse onderdelen van hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het gaat om de verkoop van het netwerk van TenneT binnen de landsgrenzen van Duitsland aan de Duitse overheid.

Details van de transactie zouden in de komende dagen bekendgemaakt kunnen worden, stellen de bronnen. Een laatste hobbel die nog genomen moet worden, heeft te maken met vereiste investeringen om de Duitse netwerken te verbeteren. De deal zou een waarde hebben van ongeveer 22 miljard euro.

De Nederlandse en Duitse overheden en TenneT weigerden commentaar te geven tegen Bloomberg.

Nederland en Duitsland zijn al tijden in gesprek over de Duitse activiteiten van TenneT. De Nederlandse staat is nu nog de enige aandeelhouder van de netbeheerder, die ook verantwoordelijk is voor grote delen van het hoogspanningsnet in Duitsland. Door de energietransitie zijn forse investeringen nodig in zowel het Nederlandse als het Duitse elektriciteitsnet.