AI-chipbedrijf Nvidia verder omlaag op Wall Street na koersval

Nvidia ging maandag verder omlaag op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse AI-chipbedrijf ging vrijdag al bijna 6 procent omlaag en verloor nu nog eens 2,6 procent. Beleggers namen wat winst in het sterk gestegen aandeel. Nvidia was de afgelopen maanden een van de aanjagers van de rally in de chipsector en is in korte tijd uitgegroeid tot een van de waardevolste bedrijven ter wereld. De beurswaarde van Nvidia, dat chips maakt voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), is dit jaar al ruim 80 procent gestegen.

In de Verenigde Staten is afgelopen weekeinde al de zomertijd ingegaan. De Amerikaanse beurzen openen en sluiten daardoor een uur eerder dan normaal. In Nederland gaat eind maart de zomertijd in.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na het begin van de handel 0,1 procent lager op 38.671 punten. De hoofdindex kende vorige week de slechtste beursweek sinds oktober. De brede S&P 500-index daalde 0,2 procent tot 5112 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 16.042 punten.

Beleggers kauwden ook nog na op de sterker dan verwachte banengroei in de VS. De banengroei speelt samen met de inflatie een grote rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Bij een sterke arbeidsmarkt kan de Fed de rente langer hoog houden om de inflatie te bestrijden. Dinsdag staat het Amerikaanse inflatiecijfer op het programma. Dan zal blijken of de consumentenprijzen in de VS voldoende zijn afgekoeld om de rente in de komende maanden te kunnen verlagen.

Vliegtuigbouwer Boeing daalde 1,8 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal is het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek begonnen naar het incident met een Boeing 737 MAX van Alaska Airlines, die begin dit jaar tijdens een vlucht een deel van de romp verloor. Daarnaast meldde de krant New Zealand Herald maandag dat tientallen mensen verwondingen hebben opgelopen door een technisch probleem tijdens een vlucht van Sydney naar Auckland aan boord van een Boeing 787-9 Dreamliner.

Cryptobeurs Coinbase steeg 2,4 procent, dankzij een nieuw recordniveau van de bitcoin. Ook cryptoplatforms Marathon Digital en Riot Platforms gingen omhoog en klommen respectievelijk 3,8 en 2,6 procent.

De euro was 1,0926 dollar waard, tegen 1,0938 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 77,41 dollar. Brentolie daalde 0,6 in prijs tot 81,57 dollar per vat.