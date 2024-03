Beleggers in chipsector krijgen hoogtevrees, Nvidia verder omlaag

Chipaandelen kregen het maandag opnieuw zwaar te verduren op Wall Street, net zoals dat op de Europese beurzen het geval was. Beleggers twijfelen over in hoeverre er nog ruimte is voor makers van chips voor AI-toepassingen om verder te stijgen, na de enorme aandelenrally van afgelopen tijd. Ze gingen opnieuw over tot winstnemingen.

Nvidia kreeg een koersverlies voor de kiezen van 2 procent. Het Amerikaanse AI-chipbedrijf ging vrijdag al bijna 6 procent omlaag. Nvidia was de afgelopen maanden een van de aanjagers van de rally in de chipsector en is in korte tijd uitgegroeid tot een van de waardevolste bedrijven ter wereld.

In de Verenigde Staten is afgelopen weekeinde al de zomertijd ingegaan. De Amerikaanse beurzen openden en sloten daardoor een uur eerder dan normaal.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent in de plus op 38.769,66 punten. De bredere S&P 500-index daalde 0,1 procent tot 5117,94 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent op 16.019,27 punten.