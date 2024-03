Chemische industrie Duitsland lijdt onder vele treinstakingen

De chemische industrie in Duitsland ervaart veel hinder van de vele treinstakingen in het land. Dat meldt de Duitse brancheorganisatie voor de chemische industrie VCI maandag. “We kunnen ons eenvoudigweg geen stilstand van de spoorwegen meer veroorloven”, meent VCI-directeur Wolfgang Große Entrup in gesprek met persbureau dpa. “Dergelijke acties zullen de toch al kwakkelende Duitse economie nog zwaarder belasten.”

Große Entrup roept vakbond GDL en Deutsche Bahn op snel tot een overeenkomst te komen. De stakingen vormen een grote logistieke uitdaging voor de sector, die er alles aan doet om transporten zo goed mogelijk te laten verlopen. “De beperkingen en vertragingen in de spoorlogistiek als gevolg van de staking zijn echter moeilijk te compenseren”, stelt de VCI-voorman.

In Duitsland is zowel in het passagiers- als het goederenvervoer al meerdere keren gestaakt. Bij het Duitse spoorvrachtvervoer wordt vanaf maandag 18.00 uur opnieuw het werk voor 24 uur neergelegd. Een nieuwe 24 uursstaking in het passagiersvervoer begint in de nacht van maandag op dinsdag om 02.00 uur.

De Duitse spoorwegen zijn belangrijk voor de industrie als het gaat om de aanvoer van grondstoffen. Maar ook voor het vervoeren van tussen- en eindproducten. Volgens cijfers uit 2022 vervoeren chemiebedrijven in Duitsland gemiddeld 155.000 ton chemicaliën per dag, waarvan 23.000 ton via het spoor.

Deutsche Bahn probeert via een arbeidsrechter in Frankfurt de stakingen tegen te houden. Daarvoor heeft het staatsspoorbedrijf een spoedaanvraag ingediend. Deutsche Bahn heeft bij een eerdere staking ook al eens geprobeerd dat via de rechter te voorkomen, maar kreeg toen geen gelijk.