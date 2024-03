Duizenden Duitse artsen in staking voor hogere lonen

Duizenden artsen aan universitaire ziekenhuizen in Duitsland hebben maandag het werk neergelegd. Ze hielden bijeenkomsten om hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden af te dwingen.

Volgens de artsenbond Marburger Bund namen ongeveer 7000 artsen van 23 universiteitsziekenhuizen deel aan de protestacties. Onlangs mislukte een vierde ronde van onderhandelingen tussen de vakbond en de werkgevers van de Duitse deelstaten.

Toch is Monika Heinold, hoofdonderhandelaar voor de werkgevers, optimistisch over het verdere verloop. Zij voorziet dat er eind maart bij de volgende onderhandelingsronde een oplossing wordt gevonden “die acceptabel is voor beide partijen”.

De artsen eisen een salarisverhoging van 12,5 procent, evenals hogere bonussen voor werk ’s nachts, in het weekend en op feestdagen. De onderhandelingen betreffen de salarissen van meer dan 20.000 artsen.