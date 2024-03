Lufthansa schrapt duizend vluchten door staking cabinepersoneel

Lufthansa schrapt dinsdag en woensdag duizend vluchten door een staking van cabinepersoneel. De staking van de ongeveer 19.000 stewardessen en stewards van Lufthansa en Lufthansa Cityline werd zaterdag aangekondigd door de Duitse vakbond voor cabinewerknemers Ufo om eisen voor onder meer hoger loon kracht bij te zetten.

Bij alle vertrekkende vluchten dinsdag vanuit Frankfurt en woensdag vanuit München wordt tussen 04.00 tot 23.00 uur gestaakt. Daardoor komen zeshonderd vluchten vanaf thuisbasis Frankfurt te vervallen en vierhonderd in München. Volgens Lufthansa worden ongeveer 120.000 passagiers getroffen door de staking.

Daarmee heeft Lufthansa te maken met een nieuwe staking, want zaterdag liep nog een staking af door grondpersoneel. Die actie begon woensdag. Daarbovenop was er nog een staking door beveiligers op de luchthavens in Frankfurt en Hamburg. Daardoor gingen beide vliegvelden donderdag een etmaal dicht voor vertrekkende vluchten.

Ufo eist een loonsverhoging van 15 procent voor de ruim 18.000 cabinewerkers van Lufthansa en de bijna 1000 cabinewerkers bij Lufthansa Cityline. Ook wil de bond een eenmalige inflatiecompensatie van 3000 euro en hogere toeslagen.

Op dinsdag is er dan ook nog een staking op het Duitse spoor. Daardoor zal ook het passagiersverkeer ernstig worden ontregeld, aldus Deutsche Bahn.