Productie Nederlandse industrie blijft krimpen

De productie in de Nederlandse industrie is in januari met 5,5 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook in de voorgaande negen maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis door lagere orders en een zwakkere bedrijvigheid.

De meeste bedrijfsklassen van de industrie produceerden in de eerste maand van het jaar minder dan in januari 2023. Van de grotere branches liet de transportmiddelenindustrie de grootste productiedaling zien, gevolgd door de elektrische en elektronische apparatenindustrie. De branche reparatie en installatie van machines noteerde de grootste productietoename.

Het CBS stelt daarnaast dat producenten in februari een fractie minder negatief waren dan in januari. Fabrikanten waren in februari vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid. Over de orderportefeuille waren ze echter negatiever. In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, was het vertrouwen van producenten in februari daarentegen negatiever dan in januari.