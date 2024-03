TenneT verwacht dit jaar deal over verkoop Duitse onderdelen

Netbeheerder TenneT verkoopt “zeer waarschijnlijk” nog dit jaar zijn Duitse onderdelen aan de Duitse staat. Die verwachting spreekt TenneT uit in zijn jaarverslag over 2023. De gesprekken gaan de komende tijd verder, waarbij de netbeheerder aangeeft dat het nog niet zeker is dat een overeenkomst wordt bereikt.

TenneT heeft het afgelopen jaar naar eigen zeggen “constructieve gesprekken” gevoerd met staatsinvesteringsbank KfW, die optreedt namens de Duitse staat. Persbureau Bloomberg meldde zondag op basis van ingewijden al dat Nederland en Duitsland dicht bij een overeenkomst zaten. De Nederlandse staat is nu nog de enige aandeelhouder van TenneT, die ook verantwoordelijk is voor grote delen van het hoogspanningsnet in Duitsland.

Volgens de bronnen kunnen details van de transactie de komende dagen bekend worden. De deal zou een waarde hebben van 22 miljard euro.

Het demissionaire kabinet stelde begin dit jaar nog een lening beschikbaar van in totaal 25 miljard euro voor 2024 en 2025. Het gaat om een overbruggingslening: TenneT heeft geld nodig totdat de Duitse tak aan Duitsland is verkocht. Met het geld kan de netbeheerder naar eigen zeggen blijven investeren in de elektriciteitsnetten van zowel Nederland als Duitsland.