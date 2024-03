Amerikaans inflatiecijfer centraal op herstellend Damrak

De AEX-index op het Damrak lijkt dinsdag wat hoger te gaan openen, na de verliesbeurt een dag eerder. Vooral de sterk gestegen chipbedrijven moesten het daarbij opnieuw ontgelden door twijfel over de hoge waarderingen van deze bedrijven. Beleggers schuiven deze zorgen nu even aan de kant en kijken vooral uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag verschijnt. Op de beursvloeren wordt gehoopt dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten inmiddels voldoende zijn afgekoeld en de Federal Reserve de rente in de komende maanden kan gaan verlagen.

In Nederland bevestigde het statistiekbureau CBS dat de inflatie in februari is afgenomen tot 2,8 procent, van 3,2 procent in januari. Een kleinere stijging van de prijzen van voeding zorgde voor een daling van de inflatie in februari. Volgens de Europese meetmethode, die net iets anders is dan die van het CBS, stegen de prijzen in februari met 2,7 procent op jaarbasis. In januari was dat 3,1 procent.

De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio ging verder omlaag na de zware verliesbeurt een dag eerder en sloot 0,1 procent in de min. Een sterker dan verwachte stijging van de producentenprijzen wakkerde de verwachting aan dat de Japanse centrale bank snel de rente zal gaan verhogen. De beurs in Hongkong steeg 2,9 procent dankzij een sterk koersherstel bij de Chinese techbedrijven. De hoofdindex in Shanghai daalde 0,5 procent.

Op het Damrak zal techinvesteerder Prosus mogelijk profiteren van een stevige koerswinst van Tencent. Het Chinese internet- en gamebedrijf, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, steeg 4 procent in Hongkong.

Besi staat ook in de belangstelling, na de zware koersverliezen in de afgelopen handelsdagen. De chiptoeleverancier zakte maandag bijna 9 procent en kelderde vrijdag ruim 15 procent, door een adviesverlaging en een ongunstig nieuwsbericht in de Koreaanse pers over makers van geheugenchips. Beleggers besloten daarop winst te nemen in het aandeel, dat nog altijd bijna 85 procent hoger staat dan een jaar geleden. Branchegenoten ASMI en ASML gingen ook omlaag.

De Europese beurzen sloten maandag gemengd. De AEX zakte 1,1 procent tot 852,32 punten. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,1 procent in de plus op 38.769,66 punten.

De euro was 1,0933 dollar waard, tegen 1,0927 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 78,21 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent in prijs tot 82,58 dollar per vat.