China wil na drie jaar einde maken aan wijnoorlog met Australië

China is bereid de wijnoorlog met Australië te beëindigen. Het handelsconflict begon in 2020 toen Australië als eerste land opriep tot een onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Uit woede hierover besloot China importheffingen van ruim 200 procent op Australische wijn in te voeren.

China heeft laten weten dat de heffingen mogelijk binnenkort geschrapt zullen worden. Voordat de sancties van kracht werden was China de grootste afnemer van Australische wijn, jaarlijks goed ruim een miljard Australische dollar. Dat is omgerekend zo’n 600 miljoen euro. Wijnexporteurs in Australië verwachten dat het enige tijd zal kosten voordat de handel weer op het oude niveau terug is.