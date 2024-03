Staking op Duitse spoor begonnen

In Duitsland is om 02.00 uur een grote treinstaking begonnen die naar verwachting 24 uur gaat duren. Spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeerde nog via de rechter de staking tegen te houden, maar een rechter oordeelde maandagavond dat de staking van machinisten door mocht gaan.

De staking is een initiatief van vakbond GDL, die al maanden een arbeidsconflict heeft met Deutsche Bahn en pas zondagavond de staking aankondigde. De spoorwegmaatschappij is tegen de uitspraak van de rechter in beroep gegaan, maar dat wordt pas dinsdagmiddag behandeld.

Het is al de zesde keer dat het werk wordt neergelegd op het Duitse spoor en Deutsche Bahn heeft eerder met nooddienstregelingen gereden. Daardoor kon ongeveer een vijfde van de langeafstandstreinen blijven rijden. Voor dinsdag is er weer een nooddienstregeling.