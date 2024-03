Vakbond roept op tot nieuwe stakingen op Duitse luchthavens

Vakbond Verdi roept beveiligers op tot een nieuwe staking op Duitse luchthavens. Medewerkers van de vliegvelden bij Keulen, Berlijn en Hamburg zouden donderdag meedoen aan de acties.

Ook reizigers op de luchthavens van Stuttgart of Karlsruhe kunnen last krijgen van de acties. Het gaat onder andere om stakingen door werknemers die passagiers of bagage controleren.

De vakbond en de werkgeversorganisatie voor luchtvaartbeveiliging kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Ongeveer 25.000 beveiligers vallen onder die cao.

Het is niet de eerste keer dat Verdi stakingen organiseert om de druk op werkgevers te verhogen. Vorige week was de grootste luchthaven van het land, die van Frankfurt, nog dicht voor vertrekkende passagiers. In Düsseldorf sloten luchthavenbeveiligers zich bij de acties aan.