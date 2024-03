Air France-KLM gaat in beroep tegen een uitspraak van de op een na hoogste rechter van de Europese Unie tegen Franse staatssteun tijdens de coronacrisis. Volgens het Gerecht van de Europese Unie had de Europese Commissie haar werk niet goed gedaan bij het goedkeuren van financiële hulp aan Air France in 2020 en 2021. Daar gaat het luchtvaartconcern nu tegenin.