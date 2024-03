Essent-moeder E.ON gaat fors meer investeren in energienetwerken

E.ON, het Duitse moederbedrijf van Essent en Energiedirect.nl, gaat fors meer investeren in energienetwerken en infrastructuur om zo de energietransitie te versnellen. Het concern zegt nu in de periode tot 2028 in totaal 42 miljard euro hierin te investeren in Europa. Het bedrijf uit Essen had eerder 33 miljard euro uitgetrokken voor de periode tot 2027.

Het grootste deel van dat geld, namelijk 70 procent, gaat naar energienetwerken en infrastructuur in Duitsland. E.ON-topman Leonhard Birnbaum stelt dat Europa een “intelligente energie-infrastructuur nodig heeft voor duurzame, zekere en betaalbare energie”. Dat betekent volgens hem dat het bedrijf doorgaat met enorme investeringen om aan de sterk stijgende vraag te kunnen voldoen.

De investeringen gaan ook naar bijvoorbeeld digitaliseringsprojecten, slimme stroommeters en laadoplossingen, aldus E.ON. In veel Europese landen, waaronder Nederland en Duitsland, is sprake van netcongestie. Doordat steeds meer stroom wordt opgewekt uit duurzame bronnen kan het energienet op bepaalde momenten overbelast raken. Tegelijkertijd zijn er achterstanden bij nieuwe stroomaansluitingen, door onder meer gebrek aan technisch personeel.

Netbeheerder TenneT zei maandag dat het overvolle stroomnet nog zeker tien jaar een probleem zal zijn voor Nederland. En ondernemersvereniging VNO-NCW zei dat problemen bij de vertraagde aanleg van nieuwe energie-infrastructuur het grootste obstakel vormen voor energie-intensieve bedrijven om te verduurzamen.

E.ON behoort tot grootste energiebedrijven van Europa, met in totaal ongeveer 1,6 miljoen kilometer aan elektriciteitskabels en gasleidingen in negen Europese landen. De Europese Unie wil in 2050 klimaatneutraal zijn.