VanMoof gaat onderhoud en reparaties voortaan uitbesteden

VanMoof, het Nederlandse fietsenmerk dat vorig jaar failliet ging, verandert zijn werkwijze onder de nieuwe Britse eigenaar McLaren grondig. Het bedrijf dat in problemen kwam omdat het alle reparatiewerkzaamheden voor eigen rekening nam, besteedt dit nu uit aan derden. VanMoof werkt hiervoor samen met fietsenmakers op vijftig locaties in zeven landen.

Klanten kunnen hun reparatie- en onderhoudsafspraken direct bij deze winkels boeken. VanMoof voorziet de fietsenmakers van de kennis, technologie en onderdelen om fietsen te onderhouden en te verkopen. De nieuwe VanMoof-topman Eliott Wertheimer is ervan overtuigd dat de nieuwe aanpak tot succes zal leiden. “Het feit dat de beste onafhankelijke fietsenmakers graag met ons willen werken, zegt me dat we op de goede weg zijn.”

VanMoof richt zich eerst op Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het bedrijf zegt snel met nieuws te komen over de start van de verkoop van nieuwe fietsen.