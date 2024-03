Veel meer schepen mijden Rode Zee door aanvallen Houthi’s

Het aantal schepen dat om Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika vaart, is met 85 procent gestegen sinds de eerste helft van december, meldt directeur Steve Gordon van onderzoeksbureau Clarksons. Veel bedrijven varen tegenwoordig om via Zuid-Afrika omdat Houthi-rebellen uit Jemen regelmatig schepen in de Rode Zee aanvallen.

Via de Rode Zee en de Golf van Aden varen dan ook een stuk minder schepen, ziet Clarksons. Het zeeverkeer daalde er met 70 procent. Vooral containerschepen en aardgastankers varen nog nauwelijks via deze belangrijke route. Sinds december vaart slechts ongeveer een derde van de tankers die ruwe olie vervoeren nog via de Rode Zee.

De Houthi’s vallen schepen aan als vergelding voor steun aan Israël in de oorlog in Gaza. Vorige week kwamen voor het eerst zeelieden om bij een raketaanval. Dat waren drie bemanningsleden van een vrachtschip dat voor de kust van Jemen werd aangevallen.