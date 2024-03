Basic-Fit verkocht vorig jaar meer en duurdere sportabonnementen

Basic-Fit heeft vorig jaar meer en duurdere sportabonnementen verkocht, ondanks een tegenvallende vraag in Frankrijk. Het aantal leden van de beursgenoteerde fitnessketen steeg met 13 procent naar 3,8 miljoen, maakte het bedrijf bij de jaarcijfers bekend.

Ook steeg het bedrag dat Basic-Fit gemiddeld per lid per maand verdiende naar 23,53 euro. Dat was een jaar eerder nog 22,68 euro. Voor dit jaar verwacht Basic-Fit bovendien dat die opbrengsten nog verder stijgen naar minstens 24,50 euro.

De omzet van de fitnessketen kwam uit op iets meer dan 1 miljard euro, waarmee de doelstelling is gehaald om die grens te passeren. De bedrijfswinst steeg fors en het nettoverlies werd teruggebracht tot 2,7 miljoen euro, tegenover 3,7 miljoen euro in het voorgaande jaar. Het verlies was in 2021 nog 150 miljoen euro. Door de coronacrisis moesten sportscholen een groot deel van dat jaar nog de deuren gesloten houden.

In Frankrijk was het consumentenvertrouwen vorig wel ietwat zwakker, zegt topman René Moos in een toelichting bij de cijfers. Dat ging onder meer gepaard met periodes van protesten in het land. Voor de eerste maanden van dit jaar verwacht het bedrijf dat de aanwas van nieuwe leden in Frankrijk nog steeds minder snel gaat dan eerder gedacht.

De kosten voor het bedrijf waren door de inflatie fors gestegen in het begin van 2023. Met name energie was een grote kostenpost.

Basic-Fit breidde het aantal sportscholen vorig jaar met 202 nieuwe locaties uit naar 1402 vestigingen in zes landen. Het bedrijf verwacht bovendien in de komende weken de overname van 47 Spaanse sportscholen van branchegenoot RSG af te ronden, een van de grotere sportschooluitbaters van Europa. Daarmee wordt Basic-Fit naar eigen zeggen marktleider in Spanje.

Ook gaat de fitnessketen de levensduur van sportapparaten verlengen, maakt het bedrijf bij de presentatie van de jaarcijfers bekend. De apparaten moeten dankzij “slimme refurbishing” twaalf jaar meegaan, waar dat eerder zes tot acht jaar was. Moos denkt dat dit naast financiële voordelen “een positieve impact heeft op de planeet vanwege de lagere impact op het milieu”.